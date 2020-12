Dopo le dichiarazioni choc rilasciate al settimanale Nuovo, Francesco Chiesa Soprani è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci in un’intervista concessa a Oggi. L’ex agente della conduttrice ha detto di essere stato un suo “amante”. L’uomo ha anche fatto una sorta di lista dei partner dell’ex gieffina.

“Quando la frequentavo mi parlava di Mino. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato. Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedeva Elisabetta le faceva un cadeau di qualche migliaio di euro. Poi aveva un posto in griglia anche il suo fidanzato storico, un immobiliarista molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era infine Matteo Cambi, quello del brand Guru, l’unico del quale forse la Gregoraci fosse un po’ presa. E poi c’ero io, che ero il suo agente e in certe sere il suo amante”.

La lista non è piaciuta non solo ai fan di Elisabetta Gregoraci, ma anche a diversi giornalisti e “addetti ai lavori”. Le stesse reazioni le avevano suscitate le dichiarazioni di Mino Magli.

Ovviamente Elisabetta non risponderà…sui giornali. L’ex di Briatore infatti è in modalità Antonella Mosetti: “AVVOCATO!”

Non conosco e non ho stima per Elisabetta Gregoraci (che ha lasciato Lapresse) ma resto senza parole per la lista degli amanti/amori/debiti fatta dal suo ex agente Chiesa Soprani su Oggi. Qualche settimana fa il presunto ex Magli aveva parlato di “multiproprietà”. pic.twitter.com/Wf0AQ9YbZO

— Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 30, 2020