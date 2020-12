Elisabetta Gregoraci nell’ultima puntata del GF Vip ha risposto in modo secco agli attacchi di Mino Magli: “Questo signore ha fatto delle cose schifose. Era un amico di famiglia ed ha anche chiamato i fotografi per 2€ in più. Ebbi diversi problemi con quest’uomo. Tra noi nessuna storia d’amore“.

L’imprenditore però è tornato all’attacco e sulle pagine del settimanale Oggi ha fatto nuove pesanti accuse.

“Elisabetta Gregoraci mi piaceva moltissimo, ed era molto ambiziosa. Tanto che a volte temevo fosse un’opportunista Pensavo di essere il padrone del castello, ma invece era una multiproprietà. […] Ci sono state scenate di gelosia. Dopo che ricevetti un messaggio, tirò il mio telefono fuori dal finestrino della macchina.Poi si è fatta regalare un intervento dal chirurgo estetico. Un doppio regalo, che certe cose si fanno solo a paia. Per quanto riguarda Flavio Briatore mi disse che era un amico, che tra di loro c’era un accordo e che doveva essere solo la sua fidanzata “da parata”, quella da mostrare nei momenti ufficiali, ma che loro non andavano a letto insieme. Mi chiese di sopportare questa situazione per il bene della sua carriera, e lei stessa si affrettava a spiegare la situazione ai miei amici quando uscivamo tutti insieme”.

EliGreg accetterà un confronto televisivo con Magli? Nel dubbio secondo me l’ex gieffina in questo momento…



Magli ha anche parlato di quello che gli avrebbe detto Elisabetta Gregoraci in merito allo scandalo di Vallettopoli.

“Ely mi diceva di non preoccuparmi perché era stata coinvolta solo per la vendetta di un politico che aveva respinto. Quindi che era stata tirata in ballo per questo uomo potente a cui aveva dato un due di picche”.

“Mi parlava sempre di questo contratto che aveva con Briatore, lei mi diceva che non c’era niente tra lei e Briatore, serviva per la sua carriera” A Live #noneladurso le rivelazioni #choc di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci pic.twitter.com/kBoLDVi6pS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020