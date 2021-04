Arianna David durante il GF Vip ha confermato i rumor sulla presunta storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: “Elisabetta Gregoraci non è single. Dalle cose che so io lei ha una persona. Si tratta di un ragazzo giovane di 32 anni, biondo con gli occhi azzurri, Stefano Coletti. Ragazzi di sicuro non c’è nulla, ma io so questo. Sta uscendo fuori in questi giorni“.

Le dichiarazioni dell’ex Miss Italia le sono costate una letterina dall’avvocato di EliGreg. Ma adesso le due donne in che rapporti sono? Un follower di Arianna le ha chiesto se aver difeso Giulia Salemi le avesse portato grane con l’ex di Biratore. La David ha risposto con un enigmatico: “Eh, essere adulti non è da tutti“.

Qualcuno ha chiesto all’opinionista in che rapporti è adesso con la conduttrice di Battiti Live e anche in questo caso la risposta è stata un po’ vaga: “Se mi puoi fare una domanda di riserva ti ringrazio. Comunque tornassi indietro mi farei i fatti miei, la gratitudine non è da tutti“.

La David ha anche riservato una meravigliosa frecciatina all’ex gieffina. Elisabetta Gregoraci infatti nelle scorse settimane è stata al centro di una polemica per dei like e una risposta ad una dichiarazione di Pierpaolo Pretelli e così Arianna ha commentato: “Se penso che Eli stia marciando sulla storia dei Prelemi? Sapete già la risposta. Se non hai da lavare, stirare, pulire, cucinare e fare la spesa cosa fai? Passi il tempo a mettere dei like“.

Alfonso, i tempi sono maturi per contattare Arianna per fare il Grande Fratello Vip 6!

Le storie di Arianna su Elisabetta Gregoraci.

Arianna David difende Giulia Salemi in tv.

Arianna David difende a spada tratta Giulia Salemi sbottando: “ma basta però basta ha 27 anni basta adesso mi arrabbio io!” #noneladurso pic.twitter.com/UB3QbbT7k7 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 28, 2021

Arianna David è l’unica sfera verde per Giulia Salemi! E la difende con le unghie e con i denti:

“Hai fatto un percorso bellissimo e poi ti sei innamorata”#noneladurso pic.twitter.com/ihckfnc64H — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 28, 2021