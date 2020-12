Il motivo per cui EliGreg non si lascia andare.

Maria Teresa Ruta ieri sera si è appartata con Dayane e Selvaggia ed ha svelato perché Elisabetta Gregoraci sembra sempre ‘trattenuta’ e impostata. La mamma di Guenda Goria ha rivelato una confessione che le avrebbe fatto EliGreg.

“Diciamo che è come se volesse apparire inattaccabile dal fuori. Lei non vuole che le arrivino le lettere degli avvocati. Non avete ancora capito com’è la situazione? Lei non si sta divertendo sul serio. Anche quando facciamo le feste e indossiamo le parrucche, lei sorride, ma è sempre trattenuta, è un po’ meno. Non si diverte mai fino infondo è evidente. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto”.

Mary T ha ragione, Elisabetta Gregoraci è una grande protagonista del GF Vip 5, ma in questo percorso la sua mente ha quasi sempre vinto sul cuore. Gli unici momenti in cui l’ho vista meno costruita sono state le liti con le altre gieffine, per il resto si è davvero trattenuta, ma sappiamo tutti il motivo e lo sa bene anche Selvaggia Roma, che ieri notte in merito a questo ha detto:”Io lo so perché non si può divertire e avere storie qui dentro. Ma tralasciamo e andiamo avanti“.

Ovviamente Selvaggiona non può parlare perché si riferisce ai gossip del contratto post matrimoniale con Briatore, di cui ha sentito parlare in tv e letto su Biccy (visto che lo abbiamo riportato noi per primi).

Elisabetta Gregoraci vs Selvaggia Roma: uno dei pochi momenti in cui l’ex signora Briatore ha abbandonato il suo rigore.

https://www.youtube.com/watch?v=ZI2YnBzECl8