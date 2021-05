Da quando Stefano Coletti è uscito allo scoperto ed ha rivelato che sta frequentando Elisabetta Gregoraci, sull’ex gieffina sono piovuti migliaia di insulti. Attacchi di ogni tipo, addirittura commenti pieni di offese sotto ai post del figlio Nathan, una rabbia e un’aggressività social davvero disgustosa.

Proprio in merito a questo putiferio è intervenuto il pilota monegasco, in difesa della sua compagna.

“Conosco Elisabetta Gregoraci da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”.

Poco importa se Coletti ed EliGreg stiano insieme da 2, 3, 5, 6, o 8 mesi, i commenti che la conduttrice sta ricevendo sono vomitevoli. Si può arrivare alla cattiveria e all’insulto random per del gossip? Direi di no.

Il post di Stefano Coletti.

Elisabetta Gregoraci: le offese ricevute sui social.

E non sono ancora passate 24 ore pic.twitter.com/3QldKqN4pk — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) May 16, 2021

Tralasciando la maggior parte delle schifezze, palesemente dettate da invidia e frustrazione, è ancora più squallido e inammissibile che anche figlio diventi un bersaglio.

Si tratta di cattiveria pura. Il #tzvip è con voi, già all’opera con le segnalazioni. Forza #eligreg 🤍 pic.twitter.com/HdsCs3uEW1 — 🌙 (@lladyshelby) May 16, 2021

Elisabetta Gregoraci sul suo GF Vip 5.

“Ringrazio Alfonso per la possibilità che mi ha dato di far conoscere una Eli diversa e le tante emozioni vissute al Grande Fratello. Il mio piatto forte è sicuramente la carbonara che ho cucinato diverse volte nelle casa e anche il tiramisù. In casa una cosa che proprio non mi viene bene è stirare le camice. […] Per me è stata un’esperienza ricca di emozioni e che ricorderò sempre”.