Niente da fare per Elisabetta e Pierpaolo.

Avevamo capito tutti che fuori dal GF Vip non ci sarebbe stata nessuna storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e infatti non ci sono state sorprese. La conduttrice appena uscita ha scritto ad Ariadna Romero, ex compagna del gieffino e a Verissimo ha rivelato che tra lei e Pier c’è e ci sarà solo una bella amicizia.

Ieri sera Signorini ha parlato con Pretelli dei suoi sentimenti per la Romero e in studio è intervenuta EliGreg, che si è addirittura augurata un ritorno di fiamma.

“Il loro è stato un momento bellissimo. Posso dire che quello dell’altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a lei. Siete una bellissima famiglia e siete molto fortunati, questo è quello che conta. A me piacerebbe rivederli insieme, tutti e tre. Ti vedo un po’ giù Pier, voglio vederti più contento”.

Le fan dei Gregorelli in questo momento…



Pierpaolo ha confessato di aver anche riprovato a riconquistare Ariadna ed ha aggiunto che vuole capire se la ama ancora.

“Ho provato a chiarire qualcosa dentro di me. Pensavo di aver superato questa rottura, questa fase. Noi ci siamo lasciati per cose banali, eravamo tanto innamorati. L’ultima volta che c’ho riprovato a tornare con lei nel periodo lockdown. Le ho detto del sentimento che era ancora vivo. Mi sono aperto con le lacrime agli occhi. Lei ha ascoltato tutto quello che avevo da dirle. Ho provato a riconquistarla ripartendo da zero. Sto cercando di capire se la amo ancora”.

Elisabetta Gregoraci spera che Pierpaolo torni insieme ad Ariadna.

Elisabetta Gregoraci chiude il capitolo Gregorelli #gfvip pic.twitter.com/az19saLn7d — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) December 22, 2020