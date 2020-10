Anche se adesso ha smesso (perché è stata scoperta), per settimane Elisabetta Gregoraci si è data dei colpetti sul petto mandando dei messaggi in codice ad un certo Rio. A svelare il destinatario di questi segnali è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, che ha fatto il nome del pilota Stefano Coletti. Secondo quanto si legge nella rubrica di Chi ‘Chicche di Gossip’, la nuova fiamma della badessa e il suo ex Flavio Briatore si sarebbero incontrati per caso a fare colazione nello stesso locale.

“Colazioni ad alta tensione a Montecarlo. Incroci “pericolosi” nel Principato alla “Pasticceria Cova Montecarlo”. Quando lo scorso weekend è entrato Flavio Briatore per fare colazione e si è ritrovato accanto Stefano Coletti, spasimante di Elisabetta Gregoraci, insieme con la madre ed il papà. Il giovane ha abbassato lo sguardo mentre Briatore si gustava serenamente il suo breakfast con un amico”.

Adesso è da vedere se quando uscirà venerdì sera EliGreg aspetterà il suo Pierpaolo Pretelli o tornerà da questo famoso Rio. Se devo fare una previsione, credo che quando l’ex velino uscirà dalla casa del GF Vip si beccherà l’ennesima friendzone.

Il segreto della gieffina.

Molti fan dei “Gregorelli” sono convinti invece che ci sia un futuro per Pierpaolo ed Elisabetta, soprattutto da quando ho rispolverato le dichiarazioni che Signorini ha fatto nel 2019. Alfonso a La Repubblica delle Donne ha rivelato l’esistenza di un contratto post matrimoniale tra Briatore e la Gregoraci. Secondo il conduttore, in questo accordo era scritto nero su bianco che la showgirl non avrebbe potuto finire in tv o suoi giornali con nessun nuovo amore.

Elisabetta Gregoraci e i messaggi per Rio, i video.

Passa l'aereo firmato Rio e batte ancora sto petto. Pierpaolo allontanati!

Vedete i colpetti che si da Elisabetta quando parla di Pierpaolo? Sono i segnali per il ragazzo fuori.

Vedete i colpetti che si da Elisabetta quando parla di Pierpaolo? Sono i segnali per il ragazzo fuori. Notateli da oggi in poi li fa sempre.