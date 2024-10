Elisabetta Gregoraci in vacanza a Dubai, quanto costa una notte nel lussuoso hotel in cui soggiorna: il prezzo è stellare.

Quanto costa soggiornare in una struttura esclusiva come quella in cui si trovano Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan? Attualmente, Gregoraci sta vivendo un periodo particolarmente gratificante e dopo aver ricominciato a condurre il programma “Questioni di stile” su Rai 2, ha deciso di prendersi una pausa a Dubai con il figlio Nathan Falco Briatore.

Nathan ha recentemente iniziato il liceo in una prestigiosa scuola svizzera e ha raggiunto la madre per una vacanza in uno degli hotel più lussuosi di Dubai, il Mandarin Oriental Jumeira, un cinque stelle che si affaccia sul Golfo e sullo skyline della città. L’hotel offre una varietà di camere, tra cui eleganti stanze standard e suite esclusive con accesso al Club Lounge. Ci sono anche “Connecting Rooms,” perfette per famiglie, e suite con vista sul mare o sulla città.

La Gregoraci ha optato per una suite con vista mare, come mostrano le sue storie su Instagram. Tra le opzioni disponibili ci sono diverse suite come la Sea View Suite, la Junior Sea View Suite e la Premier Sea View Suite, che offrono tutte panorami mozzafiato sul Golfo.

Le sistemazioni più lussuose dell’hotel sono la Presidential Suite e la Royal Penthouse. La Presidential Suite, che costa intorno ai 15.000 euro a notte, include tre camere da letto, ampi balconi con vista mare e una zona living con sala da pranzo, arricchita da due bagni turchi per un’esperienza di benessere. La Royal Penthouse, l’attico del Mandarin Oriental, rappresenta la suite più spettacolare della struttura, offrendo una terrazza panoramica con piscina a sfioro e un’ampia zona living. Soggiornare qui può costare fino a 19.000 euro a notte.

In sintesi, tanto la scelta della suite quanto la location conferiscono a Elisabetta e Nathan un’esperienza di lusso unica, esemplificando così uno stile di vita esclusivo e raffinato.