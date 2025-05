Elisabetta Gregoraci: il segreto sullo spagnolo svelato!

Durante un’ospitata nel programma di Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci ha ripercorso alcuni momenti memorabili della sua carriera, tra cui celeberrimi meme. Tra questi, spicca l’ormai famoso “cosa ne sssaiii?”, rivolto all’opinionista Antonella Elia durante il Grande Fratello. Ha anche parlato di un’intervista in spagnolo, in cui ha riconosciuto di aver finto di parlare la lingua. “Mettevo solo la S alla fine delle parole. Non so cosa mi sia successo quella mattina, ma quando ho rivisto il video ho pensato che non stavo bene,” ha commentato Gregoraci.

Inoltre, la Gregoraci ha fatto riferimento a un altro episodio imbarazzante durante il Grande Fratello, dove tentava di esprimere le proprie emozioni ma si è limitata a espressioni confuse. “Quando ho visto quel video ho pensato ‘non stavo bene’, è davvero una vergogna,” ha affermato.

In questa intervista, Gregoraci ha anche condiviso curiosità sulla sua vita personale. Ha parlato di un uomo che offre una cena al primo appuntamento, sottolineando l’importanza della fede: “Deve andare alla messa di Natale, io credo molto. Se non paga lui, per me è zero!” Ha poi esprimere la sua opinione sulla libertà di voto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it