Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi non erano certo bff e le cose non sono cambiate adesso che l’ex di Briatore è uscita. Lunedì scorso la conduttrice è rientrata per un confronto con la nuova fiamma di Pierpaolo ed ha tirato in ballo anche il loro avvocato, Marcello D’Onofrio. Su Twitter si è sparsa la voce di una presunta diffida fatta da EliGreg e proprio di questo ha parlato il suo legale in un’intervista rilasciata a FanPage.

“Non è successo niente. Elisabetta Gregoracisa che sono anche l’avvocato di Giulia da tantissimi anni, anche se lo sono molto prima di Elisabetta. La conosco da 15 anni. Elisabetta è una persona estremamente corretta e sincera. Come aveva già spiegato quella sera davanti alle telecamere, le aveva dato fastidio il fatto che troppo spesso Giulia avesse parlato di lei e, avendola trovata a volte offensiva, le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati’. È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti. Ripeto, Elisabetta ha solo voluto far capire a Giulia che quando sarebbe uscita le avrei spiegato quali sono state le frasi che Giulia non avrebbe mai dovuto dire. Poi è ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni. Se Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà.Tutto qua”.

Diffida o meno, io pretendo un selfie di Elisabetta così…



Perché Giulia ha creduto di essere stata diffidata da Elisabetta Gregoraci?