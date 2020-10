La scorsa settimana sopra la casa del GF Vip è volato un aero per Elisabetta Gregoraci, il messaggio per la gieffina sembrava scritto da un suo ammiratore: “Sei l’epicentro del mio terremoto“. La donna appena ha letto lo striscione ha fatto il gesto del cuore con le mani, ma poi si è affrettata a dire che erano degli amici ad averle fatto quel bel regalo.

Aereo in casa per Elisabetta

Pare però che non siano stati degli amici a fare quella dedica alla conduttrice, infatti secondo Roberto Alessi l’aereo sarebbe stato mandato da Mr.Rain. Stando a quello che riporta il giornalista sul suo settimanale Novella 2000, Elisabetta Gregoraci e il trapper avrebbero avuto un flirt.

“Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt con Mr Rain a Battiti Live. Altro che Pretelli, la Gregoraci e il trapper Mr.Rain. È lui che scrive ‘sei l’epicentro del mio terremoto’, frase apparsa in cielo sulla scia di un aereo che passava sopra la casa del Grande Fratello VIP. Quella è la frase di una canzone di Mr. Rain, il cui vero nome è Mattia Balardi, il cantautore rapper che scrive canzoni dai testi più che avvincenti, e che Elisabetta ha conosciuto quando ha condotto Battiti Live, la fortunata rassegna musicale di Radio Norba, una delle più importanti radio italiane, che ha sede a Conversano.

La canzone di Mr Rain cui faccio riferimento è 9.3. Dice: “Come una scossa 9.3 / Sei l’epicentro del mio terremoto / E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi / Ma il mondo non è più lo stesso ora che / Mi sono perso e non so più dove mi trovo””.