Brusca frenata per !l’amicizia speciale” tra Pierpaolo ed Elisabetta.

Pierpaolo Pretelli già prima di entrare al Grande Fratello Vip aveva rivelato di aver voglia di conoscere Elisabetta Gregoraci e infatti fin dal giorno in cui la donna ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’ex velino è stato il suo satellite. Coccole, scherzi e visite notturne, tutto lasciava pensare all’inizio di un flirt per i due gieffini, fino alla brusca frenata avvenuta la scorsa settimana, quando per l’ex di Briatore è arrivato un aereo con lo striscione: “Sei l’epicentro del mio terremoto“. Pretelli ha chiesto spiegazioni e lei l’ha rassicurato dicendo: “Sono dei miei amici“.

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, però ha lanciato una bomba secondo la quale Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto una storia con il trapper Mr.Rain e l’aereo l’avrebbe mandato proprio il cantante.

“La verità è che Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt con un artista conosciuto nello show Battiti Live. Altro che Pretelli, la Gregoraci frequentava il trapper Mr.Rain. È lui che scrive ‘sei l’epicentro del mio terremoto’, frase apparsa in cielo sulla scia di un aereo che passava sopra la casa del Grande Fratello VIP. Quella è la frase di una canzone di Mr. Rain, il cui vero nome è Mattia Balardi”.

Ieri pomeriggio mentre Pierpaolo cercava di abbracciare Elisabetta, ma lei l’ha friendzonato: “Non mi devi abbracciare, perché poi da casa pensano che abbiamo un flirt. Non abbiamo nessun flirt io e te. Anche perché io sono innamorata fuori dalla casa“.

Capisco l’amore fuori dalla casa, ma diciamo solo che io ‘un abbraccio’ non l’avrei negato a Pierpaolo…



Elisabetta Gregoraci e il palo a Pierpaolo Pretelli, il video.

Se voi questa la trovate una cosa carina, scherzosa con toni scherzosi BRAVI VOI. A me fa ridere zero. E per quanto uno prova a vederci del buono, bhe insomma… #gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/8jgziM2Lfl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 7, 2020

Elisabetta ha appena detto “Io sono innamorata di un uomo fuori dalla casa” Ma dai Eli e quindi “sei l’epicentro del mio terremoto ♥️” non era da parte del tuo staff??? NON🐍MI🐍DIRE.#GFVIP pic.twitter.com/SYMWowh9uN — Orlando Zorzini (fan account) (@orlandofuriosah) October 7, 2020

Ma Elisabetta che: “oh no non voglio sempre essere al centro delle puntate” e poi pur di far parlare di lei, dopo un mese di illusioni verso Pierpaolo, dice “non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata di uno fuori dalla casa”? Ne parliamo? #GFvip — VD (@VD47705910) October 7, 2020

