Non c’è pace per questi “amici speciali”.

Nel rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembra proprio che si sia rotto qualcosa, perché dopo la litigata di martedì notte i due non sono riusciti a chiarire. Ieri il gieffino ha ignorato quassi tutto il giorno la sua amica speciale, ma nel pomeriggio i due hanno parlato e lui le ha spiegato che starle vicino senza andare oltre lo mette in difficoltà e non lo fa star bene.

“A me fa mele darti gli abbracci e basta. Il mio abbraccio non è solo amicizia, lo sai vero? Quindi ogni volta che tu dici che sono tuo amico, ho bisogno dei miei tempi per trasformare il mio sentimento in amicizia. Ieri mi sono detto ‘ok, devo voltare pagina e andare avanti’. Sto andando contro quello che vorrei fare. Non seguo il mio cuore adesso, ma la testa, per pulirmi da questa cosa. Magari potrà nascere un’amicizia diversa da quello che sento per te ora. Non riesco adesso a guardarti come un’amica, lo capisci Eli? Forse è meglio che mi raffreddo ora. Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che vorrei. Ho la paura di affrontare la verità delle cose come stanno”.

Non è finita qui, perché durante la notte Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo hanno discusso nuovamente e lei è sbottata: “Tu solo il velino puoi fare”. Pretelli se l’è presa e si è appartato con Andrea Zelletta, che stranamente ha aperto bocca (ma quindi parla?) e ha cercato di consolare il coinquilino.

“Magari era agitata. Però non ti offendere, alla fine io sono un ex tronista e sono qui per questo. Secondo te se continuavo a fare il modello di Armani mi calcolavano? Mi hanno voluto solo per Uomini e Donne. E tu perché sei qui dentro? Perché sei stato un velino, dai non c’è niente di male ci sta”.

Sapete bene che non ho mai difeso la badessa calabrese, ma a questo punto il comportamento di Pierpaolo mi pare un po’ infantile. EliGreg gli ha svelato in codice il suo famoso “segreto” (che ormai conosciamo tutti) e che è anche il motivo che non le permette di lasciarsi andare nella casa del GF Vip. Gli costa così tanto aspettare qualche settimana?

La Gregoraci che dice a Pierpaolo: “Solo il velino puoi fare” #GFvip pic.twitter.com/0jETt1eteQ — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 5, 2020

Lei dice “solo il velino puoi fare”,lui si (giustamente) offende e non può lamentarsi

A lei dicono “sei conosciuta perché sei l’ex di Briatore” e non va bene #GFVIP pic.twitter.com/J8b8ol9m2k — Sara🌸 (@seadatrash) November 5, 2020

I video del confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.