Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una lunga intervista a Giulia Sorrentino per Libero Quotidiano dove ha parlato del Grande Fratello Vip, di Flavio Briatore e di suo figlio Nathan Falco, che da poco si è fidanzato.

“Ho scelto di partecipare al Grande Fratello Vip per mettermi in gioco ma soprattutto per far conoscere la vera me […] senza filtri e come sono veramente. Spero di esserci riuscita. Sono ancora un po’ frastornata, ma l’affetto del pubblico, gli abbracci di mio figlio e la mia famiglia mi stanno aiutando tantissimo. Ho lasciato perché mio figlio viene prima di tutto, la sua mancanza per me era immensa. Riabbracciarlo è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Non averlo accanto per tutto questo tempo, è stata davvero la cosa più difficile del mio Grande Fratello”.