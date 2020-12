Nel 2019 Alfonso Signorini a La Repubblica delle Donne ha rivelato che tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ci sarebbe un contratto che impedirebbe ad entrambi di finire sui giornali con i loro nuovi partner. Il famoso imprenditore dalle pagine di Libero ha smentito questo gossip, dichiarando che tra lui e EliGreg non c’è alcun contratto.

“Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io. Su di me è stato detto di tutto. Non esiste nessun contratto. Su noi due sono state scritte e dette tante cavolate e cattiverie. Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è”.

#GFVIP CONTRATTO POST-MATRIMONIO ❌👰🏻🤵🏼❌ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ELISABETTA GREGORACCI & BRIATORE hanno un contratto dove: LA EX MOGLIE NON PUÒ FIDANZARSI PUBBLICAMENTE, PER I 3 ANNI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MATRIMONIO CON QUEST’ULTIMO. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/oD3oi6KZAr — FORZAECORAGGIO (@FORZAECORAGGIO3) November 3, 2020

Quindi il contratto di cui ha parlato Alfonso non esiste?

Elisabetta ha un contratto matrimoniale con Briatore. Quindi forse Signorini non vuole farla uscire perché magari finito il contratto (che dura 3 anni e che scade tra pochi mesi) potrà fare scoop? 🤔#GFVIP pic.twitter.com/7s1mS3WEYP — manuᴴ🍒 TPWK (@lucidepp) October 30, 2020

Elisabetta Gregoraci svela che tipo di accordo ha con l’ex marito.