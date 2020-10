Elisabetta Gregoraci ha un amore fuori la casa del Grande Fratello Vip e non è il rapper Mr Rain come inizialmente ipotizzato, ma il pilota automobilistico Stefano Coletti.

A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia via Giornalettismo, ricordando come la Gregoraci lo chiami in codice ‘Rio’ e come per lui abbia inventato un codice segreto a suon di colpetti sul petto.

“Ha iniziato a parlare di un certo Rio senza volersi mai sbilanciare. Pierpaolo Petrelli è stato stoppato: per lui nessuna opportunità proprio perché Elisabetta ha il cuore impegnato fuori dalla “Casa”. Indagando, Giornalettismo ha scoperto che quest’estate la Gregoraci era in barca con un giovane pilota che vive anche lui a Montecarlo. Giornalettismo conosce il nome reale di “Rio” e l’identità. Inoltre sappiamo che i due hanno un tatuaggio in condivisione.

Dei due esistono anche delle foto insieme, pubblicate tempo fa dal settimanale Nuovo. Sarebbe quindi Stefano Coletti il motivo per cui Elisabetta Gregoraci non si lascia andare con Pierpaolo Pretelli, che mai come ora può considerarsi friendzonato.