Flavio Briatore non è mai apparso al GF Vip 5, ma in qualche modo è stato comunque uno dei protagonisti di questa edizione. L’imprenditore ha inviato una lettera ad Elisabetta Gregoraci e di lui si è parlato moltissimo in merito ad un contratto post matrimoniale.

La bella badessa calabrese nei giorni scorsi è tornata a parlare del suo ex marito anche con Giulia Salemi, alla quale ha rivelato: “Diciamo che lui è un tipo possessivo. Come dire, per lui sono ancora sua“.

Il settimanale Nuovo ha lanciato una bomba secondo la quale il famoso imprenditore sarebbe arrabbiato per il comportamento della gieffina. Stando a questo rumor l’uomo non gradirebbe l’avvicinamento di EliGreg a Pierpaolo Pretelli.

“Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, adesso è guerra. – si legge su Nuovo – La conduttrice fa la ‘gattina’ al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e lui si sente tradito. […] Toppa vicinanza con Pierpaolo Pretelli e le confidenze sul loro passato di coppia su quello che c’è stato”.

La stessa fonte in un’intervista rilasciata al magazine di Riccardo Signoretti ha aggiunto che Briatore sarebbe anche pronto a rimettere mano agli accordi presi durante la separazione. Sul contratto infatti pare ci sia scritto chiaramente che entrambi non possono pubblicizzare relazioni o presentare i nuovi partner al figlio Nathan.

Non voglio difendere nessuno, ma non mi pare che Elisabetta al GF Vip si sia lasciata andare a limoni o nottate infuocate. Anzi, a me pare fin troppo trattenuta con Pierpaolo.

La lettera di Briatore per Elisabetta Gregoraci, il video del GF Vip.

Flavio Briatore ha scritto una lettera per Elisabetta Gregoraci: è arrivato il momento di affrontare un conflitto mai davvero superato. #GFVIP pic.twitter.com/r0IPHzeKE1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2020

la Gregoraci di nuovo contro Briatore. Certi colpi di scena che Il segreto scansate!#GFVIP pic.twitter.com/zTq58CkHQp — Francesco Canino (@fraversion) September 30, 2020

Fonte: LaNostraTv