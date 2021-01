Elisabetta Gregoraci c’entra qualcosa con la squalifica per presunta bestemmia di Stefano Bettarini? Secondo la “piccola opinione” di Salvo Veneziano sì dato che – in diretta su Instagram con Maurizio Sorge – ha svelato:

“Della storia di Stefano ed Elisabetta ormai lo sanno tutti. Per il mio modesto pensiero hanno fatto entrare Stefano nella casa per far nascere dinamiche su questa storia. Quando è entrato in casa ho visto Elisabetta che gli si è avvicinata e gli ha detto ‘mi raccomando non dire niente’ e lui ha risposto ‘ma io non devo dire niente’. Anche se il problema è: chi c’è dietro Elisabetta?Stiamo parlando di un colosso che è molto amico di Berlusconi e di tutti questi personaggi belli forti. Non è che stiamo parlando di nessuno. Quindi, secondo me, nella mia piccola opinione basta una telefonata e facciamo fuori Bettarini. Capito?”