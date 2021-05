Dopo mesi di rumor, una ship con Pierpaolo Pretelli, messaggi in codice nella casa del Grande Fratello Vip e tanto chiacchiericcio, finalmente è esplosa la bomba sull’amore di Elisabetta Gregoraci. Ieri sera Stefano Coletti ha pubblicato delle foto insieme alla conduttrice di Battiti Live. Il post è stato riempito di insulti (ma quanto può essere frustrata la gente?!) e così il pilota ha voluto fare una precisazione. Il monegasco ha dichiarato che lui ed EliGreg non stavano insieme quando lei era nella casa del GF Vip, ma che si stanno frequentando da marzo.

“Vedo tanti insulti. Quindi ci tengo solo a dire che Elisabetta Gregoraci ed io non stavamo assieme prima del GF Vip. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi 2 mesi. Allora non è una bugiarda come state insinuando”.

Ma davvero c’è bisogno di insultare Elisabetta e Stefano per una presunta storia segreta? Il GF Vip è finito, rilassiamoci tutti (e facciamoci una risata, che stiamo pur sempre parlando di trash).

Ma chi siete voi per dire “Stefano fa schifo, ha violato la sua privacy.”

Ma siete seri quando dite che, secondo voi, Elisabetta non sapeva nulla di queste foto? A volte sembrate dei bambini innocenti, veramente. E delle strategie social non ne capite veramente nulla. — The naked man (@gloriasbott) May 15, 2021

Elisabetta è felice?? Ben venga ❤ che si chiami Stefano… marco o Genoveffo. #eligreg — Chiara (@Chiara07664924) May 15, 2021

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: le foto pubblicate dal pilota.

Stefano ha pubblicato delle storie in compagnia dell’ex gieffina, scatenando il caos sui social.

Nel giorno in cui franca doveva dire la sua verità.

Grazie Elisabetta. Grazie Stefano. Tanta felicità a voi METACINEMA pic.twitter.com/0ksVrfIQH9 — robyfansy ✨ (@cipercepiamo) May 15, 2021

Arianna David aveva lanciato il rumor su Stefano Coletti lo scorso ottobre.

A Mattino 5 l’ex naufraga aveva riportato le voci secondo le quali EliGreg aveva una frequentazione con il pilota monegasco.

“Elisabetta Gregoraci non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo”.