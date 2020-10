Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip sfoggia sempre look studiati nei minimi dettagli, dai completi firmati Prada a quelli di Elisabetta Franchi, fino ad arrivare ai gioielli che sono tutti in oro, oro bianco e diamanti. Alcuni sono firmati Bulgari, altri Cartier e molti sono dei pezzi unici.

Il bracciale rigido in oro bianco 18 carati e pavé di diamanti costa – come riportato da Donna Fanpage – 14.300 euro. Il bracciale della linea Love di Cartier in oro bianco 18 carati costa invece 7.150 euro, mentre l’altro di Cartier ornato da quattro diamanti ha un valore di 11.500 euro.

Ma non è finita qua perché sullo stesso polso spicca anche il bracciale più prezioso di tutti, ancora firmato Cartier, ancora della linea Love: un oro bianco 18 carati con ceramica nera e 204 diamanti dal valore di 46.400 euro.

Oltre i bracciali Elisabetta Gregoraci ha una fortuna anche sulle dita: la fedina bombata di Cartier in oro bianco, ornata con 49 diamanti taglio brillante, il cui costo è di 2.740 euro; un’altra fedina di Cartier in oro bianco con 18 diamanti dal valore di 20.300 euro ed infine un anello Bulgari della linea Serpenti dal valore di 17.900 euro.

Facendo un rapido calcolo il valore totale dei gioielli di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ammonta all’incirca 120.290 euro, a cui bisognerebbe aggiungere il valore degli orecchini di diamanti sfoggiati in alcune delle puntate in prime time.