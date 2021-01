Elisabetta Gregoraci è stata per l’ennesima volta la più elegante del Grande Fratello Vip ed anche per la serata speciale di Capodanno ha sfoggiato un outfit bellissimo da un migliaio di euro.

Al contrario delle altre settimane, però, la Gregoraci non ha indossato un completo di Elisabetta Franchi, ma un abito del brand Philosophy che costa circa 1700€, che ha abbinato con un paio di scarpe Aquazzurra da 550€.

Ecco una foto:

Elisabetta Gregoraci non è l’unica gieffina fashion addicted ad esser finita sotto la lente d’ingrandimento, il portale Instagram del settimanale Chi ha infatti svelato in un unico post tutti i brand che hanno vestito i protagonisti del Grande Fratello Vip a Capodanno.

Da Balmain per Sonia Lorenzini a Philipp Plein per Tommaso Zorzi, fino ad arrivare al più economico Zara per Cristiano Malgioglio.

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy