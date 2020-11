Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, c’è un precedente.

Lo scorso 6 novembre dopo una quarantena più lunga del previsto (a causa della positività inaspettata di Selvaggia Roma) Giulia Salemi è entrata al Grande Fratello Vip riuscendo ad andare d’accordo con tutti.

Una calma apparente che è stata scompigliata da Alfonso Signorini durante l’ultima diretta, quando ha ricordato una lite avvenuta in Sardegna fra Giulia ed Elisabetta.

“Mi sono giunte voci di vecchie ruggini tra Giulia ed Elisabetta Gregoraci. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”.

Elisabetta a quel punto ha risposto:

“Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me. Io sono una signora ed è meglio se sto zitta“.

Sottolineando poi come se non fosse stato per Alfonso Signorini lei non avrebbe mai detto nulla di cattivo su Giulia Salemi. Dichiarazione che però è una mezza bugia, dato che la Gregoraci – a poche ore dall’ingresso in casa della Salemi – chiacchierando con Zelletta le ha tirato una serie di frecciatine passate inosservate.

“Mi ospiti, mi paghi, mi fai..” [i messaggi che pare abbia mandato a Briatore, ndr], fino a questa estate, fammi sta zitta via”.

Ecco il video:

Questo video risale allo scorso 8 novembre, 2 giorni dopo l’ingresso di Giulia Salemi al #GFVip. Elisabetta Gregoraci si riferiva a lei. “Mi ospiti, mi paghi, mi fai..” [i messaggi che pare abbia mandato a Briatore], “fino a questa estate, fammi sta zitta via” pic.twitter.com/a6JeNsp9tI — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 24, 2020

Frecciatine che le ha poi detto in faccia anche durante il loro scontro avvenuto post puntata: