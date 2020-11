L’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere arrivata al capolinea. La puntata di lunedì del GF Vip non è stata facile per l’ex signora Briatore, che si aspettava una difesa del suo “amico”. La concorrente durante la notta è sbottata: “Non vedevi quanto ero in difficoltà? Adesso avevo bisogno di un tuo abbraccio. Poi potevi dire qualcosa in diretta e invece non dici mai niente“.

Da quel momento le cose sono precipitate. Ieri pomeriggio i due piccioncini hanno litigato e l’ex velino ha deciso di frenare questo rapporto particolare.

“Per me non è un’amicizia e io non la voglio infatti. Io non vado oltre per non metterla in difficoltà. Adesso però sono arrivato, basta. Ci sono step che vanno oltrepassati. Sono arrivato al punto in cui l’abbraccio mi sta stretto, ok? Non riesco più a stare bene in questa situazione che ormai mi sta stretta. I paletti ormai non mi stanno bene. Siccome tu non riesci ad andare oltre allora basta così. Mi aspettavo dell’altro che però non c’è stato quindi ne prendo atto. Non prenderla come se non ti voglio bene, però adesso devo metabolizzare questa nuova situazione”.

Elisabetta Gregoraci però ha detto di essere sempre stata coerente ed ha aggiunto di non aver mai illuso Pierpaolo: “Ma pensate che sono pazza? Guardate che io con lui parlo da tanto e non l’ho preso in giro. Non è che mi sveglio e decido di avere un rapporto a caso senza che lui sia d’accordo. Ci eravamo detti ‘questo rapporto che abbiamo particolare ci fa stare bene, un abbraccio, uno sguardo, una complicità. Quindi portiamolo avanti così’. Non me lo sono inventata da sola. Potevi dirmi in questi giorni ‘guarda Eli questi paletti adesso non mi fanno stare bene, mi sta tutto stretto’. Invece mi dici tutto adesso. Ricordati poi dove siamo…anche io vorrei dire tante cose, poi mi ricordo che sono al GF e mi limito“.

Se davvero questa “amicizia speciale” è finita sono certo che ce ne faremo tutti una ragione, anche perché stava diventando ‘una barzelletta che non faceva più ridere’.

Litigata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

La lite tra Elisabetta e Pierpaolo, condotta da Tommaso Zorzi, nel ruolo di opinionisti Paolo Brosio e Enock #GFVIP pic.twitter.com/1GdFyAbUJa — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 3, 2020