Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip non ha avuto dei giorni semplici da quando Selvaggia Roma si è abbattuta sulla casa.

Le due nel pomeriggio hanno litigato e in serata l’ex Mrs. Briatore ha bisticciato anche con Pierpaolo Pretelli accusandolo di non averla mai difesa pubblicamente dagli attacchi della Roma.

“Quello che ti rimprovero è che se tu questo muro, quello fra me e te, l’avessi fatto più forte nessuno ci sarebbe entrato dentro. Quello che ti voglio dire è che Adua e Dayane sono amiche ma molti non ci credono: hanno fatto muro e nessuno si è intromesso. Quindi quando Selvaggia Roma veniva a provocarti – perché non ha niente da perdere – tu dovevi fare muro e dire ‘Non parlo di questa situazione, punto’. Dovevi essere più esaustivo. Ti sembra normale che viene davanti a me ad urlarmi ‘maleducata?’.