Polemica per delle immagini andate in onda al GF Vip.

Il Codacons è tornato all’attacco contro il Grande Fratello Vip. Dopo aver presentato un esposto all’Agcom per un televoto, l’associazione in difesa dei diritti dei consumatori se l’è presa con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Qualche settimana da durante il gioco della bottiglia EliGreg e il suo amico speciale dovevano mimare delle posizioni particolari e lei si è messa a sedere sulle cosce dell’ex velino. La scena non è piaciuta al Presidente del Codacons, che sul settimanale Nuovo ha bacchettato l’ex gieffina, ma anche il conduttore, Alfonso Signorini.

“Il siparietto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che per pagare una penitenza al gioco della bottiglia hanno mimato determinate posizioni, è davvero incommentabile. Il problema è che certe cose non vanno in onda solo in prima serata. Chiediamo di far presenziare un nostro rappresentante in ogni trasmissione che possa intervenire subito se il limite viene superato. Alfonso Signorini dovrebbe intervenire subito quando succedono cose di questo tipo invece di riderci su!”

Ma questi lo sanno che non stanno guardando Tv2000? Se il Codacons vedesse quello che succede nei GF inglesi, ungheresi, brasiliani o canadesi…

Il video di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che ha fatto infuriare il Codacons.

Non solo il GF Vip, il Codacons ha anche puntato il dito contro Chiara Ferragni e Baby K.

“Ci riferiamo al brano ‘Non mi basta più’ di Baby K e Chiara Ferragni. Questo video musicale mostra in più parti i prodotti di un noto marchio per i capelli e il nome dell’azienda viene menzionato nel testo della canzone. Da tormentone questo si trasforma in pubblicità in musica. Presentiamo per questo un esposto all’Autorità per la concorrenza in cui chiediamo un procedimento contro questo videoclip”.