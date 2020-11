Francesca Cipriani mesi fa ha dichiarato di aver pianto a causa di Elisabetta Gregoraci e adesso è tornata a punzecchiare la gieffina. In un’intervista rilasciata al settimanale Stop l’opinionista di Barbarella ha rivelato che l’ex di Briatore l’avrebbe rimbalzata ad una festa.

“Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza”.

Non è finita qui, perché pare anche che la Cipriani fosse stata scelta per condurre Made In Sud. Secondo Francesca qualcosa all’ultimo andò storto e le preferirono EliGreg: “Poi c’è la cosa di Made in Sud. Dovevo solo firmare il contratto del programma, ma pochi giorni prima mi avvisarono che era saltato tutto. Quella è stata una doccia gelata. Rimasi malissimo perché otto anni fa ero ancora molto giovane e pensavo che quella potesse essere l’occasione della mia vita ma per fortuna ho avuto altre occasioni”.

A questo punto buttassero nella casa anche la Francesca, così, giusto per far sclerare ancora di più la badessa calabrese (che pare abbandonerà il GF Vip a metà dicembre).

Francesca Cipriani aveva già lanciato una shade ad Elisabetta Gregoraci lo scorso settembre.

“Poi c’è anche una concorrente che qualche anno fa mi ha rubato il lavoro. Di chi si tratta? È Elisabetta Gregoraci. Mi ha fregato un lavoro tempo fa”.

Io farei entrare la Cipriani in quella casa #GFVIP — d (@ineeducameron) November 24, 2020