Catfight in piena notte al GF Vip.

Quel volpino di Alfonso Signorini ieri sera prima di chiudere la puntata del GF Vip ha lanciato una bombetta all’interno della casa più spiata d’Italia. Sembra infatti che tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci ci siano vecchi rancori.

“Mi sono giunte voci di vecchie ruggini tra Giulia ed Elisabetta Gregoraci. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”.

In diretta su Canale 5 Giulia Power ha negato tutto, mentre la badessa calabrese ha risposto con un’enigmatico: “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me. Io sono una signora ed è meglio se sto zitta“.

Durante la pubblicità l’influencer milanese rivolgendosi a Dayane ha detto: “Ma al massimo è lei che tutte le volte che mi vedeva mi guardava dalla testa ai piedi. Lei è sempre stata snob“.

Il bello però è arrivato dopo la puntata, quando la Salemi ha cercato di buttare acqua sul fuoco e invece Elisabetta Gregoraci è sbottata: “Devi dire la verità, io la so. Tu eri sempre molto gentile con lui, gli scrivevi dei messaggi. Anche a Francesco scrivevi, quando volevi, dai volevi delle cose… Ho assistito a delle telefonate tue con Flavio. Ero a casa ed una volta è arrivata una tua telefonata. Diciamo che io quando vado in un posto mi pago quello che compro o consumo capisci? Tu sei stat più carina con lui e meno con me perché dici che sono snob”.

Appena Giulia Salemi si è allontanata Elisabetta Gregoraci ha continuato a parlare della catfight: “Meglio che non parlo. Ma questa che dice che sono snob e poi viene nei locali e fa… meglio che sto zitta e che parli lei“.

Sono sicuro che non è finita qui.



Elisabetta Gregoraci vs Giulia Salemi, i video dello scontro.

Giulia: tu pensavi che facessi la gatta morta con Flavio? No ti prego #GFVIP pic.twitter.com/q85owO589S — Elisabetta (@labetty__) November 24, 2020