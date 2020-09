Elisabetta Gregoraci è ora ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip, ma prima di entrare nella casa ha raccontato una piccola bugia avallata da Alfonso Signorini.

Secondo i due, infatti, Elisabetta sarebbe al suo debutto in un reality show, ma questo non è vero: nel 2005 ha partecipato al reality Ritorno Al Presente condotto da Carlo Conti ed andato in onda su Rai Uno. Reality che ha visto la partecipazione anche di Signorini nel ruolo di opinionista.

“Il Grande Fratello Vip è imprevedibile, avresti dovuto entrare la prima puntata e invece ti abbiamo tenuta quasi per ultima, il gieffe non fa sconti a nessuno eh. So che è un’esperienza nuovissima perché tu non hai mai partecipato ad un reality show!

/

“Esatto, è nuovissima per me! Ho sempre condotto, non ho mai partecipato ad un reality show”