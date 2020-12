La litigata tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ha spaccato in due la casa del GF Vip. Dayane, Rosalinda e Selvaggia si sono schierate dalla parte dell’influencer milanese, facendo indispettire l’ex moglie di Briatore. EliGreg ieri si è sfogata con Stefania Orlando, l’unica gieffina che in questi giorni le sta vicino.

“Giulia in realtà vuole continuare a parlare di questa storia e in continuazione. Stamani alle 5 ci siamo incontrate alle 5, lei mi ha detto che il pomeriggio mi avrebbe voluto parlare. In realtà non è mai venuta da me, ma ha continuato a parlarne con le altre. Io la vedo. Poi Dayane dice una cosa e ne fa un’altra e adesso fa riflettere Giulia? Sì dai, è da bambine dell’asilo. Si mettono in camera e vanno a parlare. Mi isolano come se avessi la peste e mi lasciano da sola, lo stesso fa Rosalinda. Però se da Dayane me lo aspetto da Rosalinda no. Io l’ho sempre comunque stimolata e caricata. Da lei mi aspettavo due parole e un abbraccio, invece mi ha isolata.

Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e manca e si muovono tutte insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po’ infantile. Rosalinda poi, anche oggi mi ha isolata. Il brutto è che venga dalle donne. Non c’è solidarietà femminile.

Prendi Andrea, ha nominato Tommaso, eppure oggi si sono chiariti ed è stato bello. Con Giulia invece non è successo”.