Elisabetta Gregoraci e i messaggi in codice per Pierpaolo.

Dopo la puntata di venerdì sera del GF Vip Pierpaolo Pretelli è andato nuovamente in crisi per la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci.

“Ci sono rimasto male perché ci tengo tanto a te. Come te lo devo dire? In che lingua? A me il gioco ora interessa fino a un certo punto. Io non voglio giocare più. Mi capisci?

La badessa ha detto che purtroppo non può parlare e dire quello che vorrebbe e così ha iniziato a segnare con un suo dito delle lettere sulla mano dell’ex velino, così da fargli capire i suoi “segreti”.

Ieri notte la concorrente è andata in bagno con Pierpaolo, entrambi senza microfono, poco dopo i due sono tornati a letto dove Elisabetta ha continuato a scrivere sulla mano di Pretelli, che però pare non abbia capito proprio tutto.

Su Twitter l’informatissima (e anche attendibile) Iperborea, ha dichiarato che l’ex moglie di Briatore avrebbe parlato di una situazione molto delicata. Sempre secondo la regina dei riassuntoni trash, la Gregoraci avrebbe autorizzato Pierpaolo a parlare con Piera, la psicologa del GF (che sembra sappia qualcosa).

“Che bomba in codice che ha sganciato Elisabetta Gregoraci, raga. È una situazione così delicata che è giusto che nessuno riporti nulla, ma è una bomba tremenda. Che situazione Spiego a chi non sa: ci sono delle cose in ballo, cose forti, che Elisabetta voleva raccontare a Pier da un po’. Cose su una sua situazione personale che spiegano tutto: aerei, colpetti e il resto. Non sapeva come farglielo capire perché non può parlarne liberamente. Quindi questa mattina gli ha detto di parlare con Piera, la psicologa, con cui lei si è sfogata. Ha detto che avrebbe autorizzato Piera a raccontare tutto a Pierpaolo martedì, il giorno dopo la sua uscita. Stanotte si sono coricati dal lato del letto vicino e lei gli ha scritto sulle mani, col dito, sotto le coperte, tutto ciò che doveva dirgli. Sono cose che si è riusciti a decifrare ma che nessuno sta riportando perché davvero delicate. Cose anche confermate da alcune notizie uscite anni fa. Elisabetta Gregoraci ha poi ribadito che lui può parlare con Piera e farsi raccontare tutto. E nulla, questo è il sunto. Sappiate solo che pensavamo che dietro Rio si nascondesse un semplice fidanzato ma c’è davvero molto altro. Tutto tranne che quello”.

In effetti in alcuni video finiti su Twitter si sente Pierpaolo che dice “Ma che cavolo dici? Stai scherzando?” ed Elisabetta che risponde “Chiedi a Piera lei sa tutto“.

Elisabetta Gregoraci e i messaggi in codice con Pierpaolo, i filmati.

La reazione di lui a tutto ciò è ‘ma che cazzo dici?’

