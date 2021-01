Durante lo scorso week end Dayane Mello ha attaccato Tommaso Zorzi (alle spalle) dicendo che ha problemi mentali. Le parole della brasiliana hanno fatto scoppiare un putiferio sui social ed è intervenuta anche Elisabetta Gregoraci. Sotto ad un post della badessa del GF Vip, una fan del 25enne ha scritto: “Hai letto cosa ha detto Dayane a Tommy? Secondo me sono delle parole gravissime“.

La conduttrice di Battiti (sul petto) Live ha commentato con una shade rivolta alla modella brasiliana: “Non ho ancora visto, ma conoscendo un po’ Dayane non mi sorprendo. Abbiamo visto tutti com’è fatta“.

Un’altra follower di Elisabetta Gregoraci le ha fatto sapere che Dayane l’ha tirata in ballo nella casa: “Ma hai sentito che oggi la Mello ha detto ‘chissà se Elisabetta Gregoraci si è fidanzata con quello degli aerei’? Ma basta, Ely ti prego asfaltali tutti“. Anche in questo caso l’ex di Briatore ha replicato con una frecciatina: “Ma anche basta, pensassero alla loro vita. La mia è abbastanza noiosa, che parlino delle loro avventure“.

Una cosa è certa, al centro della puntata di domani del GF Vip ci sarà proprio Dayane!



“Veramente allora adesso inizio a fare io la ribelle e anche la malata mentale. Poi così vedono. La verità è che sono incavolata perché è una serata in cui mettono la musica per fare felici gli altri. Se ne fregano altamente di noi. Ma perché lui ha le crisi d’ansia e ha i suoi problemi mentali e noi siamo qua… Cioè alla fine è una festa ed è un sabato, deve essere un party e musica per tutti mentre c’è uno che si sente male e degli altri niente”.