Elisabetta Gregoraci da quando è entrata al Grande Fratello Vip è sulla bocca di tutti fra contratti segreti, colpetti sul petto, aerei misteriosi, parole in codice e coccole con Pierpaolo Pretelli.

L’ultimo scoop che la riguarda vede coinvolta anche Giulia Salemi dato che, secondo il settimanale Chi, le due avrebbero un segreto che non sarebbe stato ancora raccontato nella Casa del GF Vip.

“Nella Casa Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci si sono mostrate molto amichevoli. E pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso i rapporti nel peggiore dei modi”.

Cosa è successo fra la Gregoraci e la Salemi in Sardegna?

Elisabetta Gregoraci, la strana richiesta fatta agli autori del Grande Fratello Vip

La Gregoraci (secondo quanto scritto dal portale Giornalettismo) in questi giorni avrebbe anche fatto una richiesta un po’ particolare agli autori del GF Vip: pare abbia chiesto esplicitamente di non voler più vedere d’ora in poi aerei che sorvolano la casa con dediche d’amore.