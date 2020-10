Il video messaggio di Matilde Brandi ha scatenato un terremoto nella casa del GF Vip, ed ha fatto scoppiare anche la badessa Elisabetta Gregoraci. Tommaso Zorzi ha accusato l’ex coinquilina di essere stata falsa: “Per me non è vera e coerente con le cose che diceva in casa. Quello che ha detto è da str***a. A me ha salutato dallo studio dicendo che sono fantastico e simpatico e adesso mi dice di fare i passi indietro. Poi quello che ha detto a Guenda e Maria Teresa? Perché queste cose non le ha dette quando era qui?”

L’influencer milanese non ha apprezzato il fatto che l’ex signora Briatore abbia difeso Matilde dicendo che è stata coerente e sincera e così le ha dato della parac*la. La badessa ha posato il velo e si è fatta gonfiare la giugulare, proprio come la sua bff.

“Non aveva feeling con voi, si era capito. Cosa vi aspettavate che dicesse? Tommy ma cosa dici? Ma vai, ma vai, ma vai. La verità è che tutti dobbiamo sempre dire che sei bellissimo, simpatico ecc. Io adoro lei e non me lo togli dalla testa, non ci provare. Non sono una paracu*a. Come ti viene che vado contro Matilde? Tu non puoi accettare che ti vengano dette certe cose. Ti rode il cu*o per quello che ha detto a te. Perché devo dire che ha sbagliato? Non lo penso. Io dico quel ca**o che mi pare non mi faccio dire le cose da te. Ma vai, ma dai.

Io una persona che voglio bene non mi sentirai mai parlare ora o quando uscirò fuori. Non gli puoi dire nulla, devi dirgli sono che è bello e bravo, lui è fatto così devi solo leccargli il cu*o. Smettila proprio non ci provare sai. – ha continuato Elisabetta Gregoraci – Ma vai! Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il cu** dalla mattina alla sera Tommaso. Questa è la verità. Tu non sei paracu** per niente? See certo. Tu ne dici di tutti i colori e ti arrabbi per quello che dice Matilde?”