Elisabetta Gregoraci: “Briatore? Macché! Conduco perché sono brava e faccio ascolti”

Elisabetta Gregoraci, in attesa di vederla alla conduzione di Mad In Italy (versione rivisitata e corretta di Made In Sud) ha rilasciato una serie di interviste promozionali dove ha ripetuto come un mantra sempre la stessa cosa, ovvero: lavoro-perché-sono-brava-non-grazie-a-Briatore.

Lo ha dichiarato fra le pagine del Corriere della Sera:

“Se si può scherzare su tutto o è meglio mettere paletti? Secondo me non si dovrebbe mai esagerare. Se il mio ex mi ha aiutata con il mio ritorno in Rai? È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. – ha continuato ELisabetta Gregoraci – Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio. Posso vincere un Oscar e c’è chi dubiterebbe fosse per merito mio. Conduco questa trasmissione da anni, e delle volte sembra che non basti. Mi spiace che le donne, ancora oggi, debbano sempre dimostrare un po’ di più”.

Lo ha ripetuto al settimanale Oggi:

“Ma per favore. Il mio ex marito non sapeva nemmeno dell’esistenza del programma. Non gliene avevo parlato io, non gliene aveva parlato nessun altro. È da quando ho vent’anni che subisco punture di spillo, mi piacerebbe farle provare a chi scrive certe cose… Fosse solo la falsità. È che in tutta questa storia vedo anche qualcos’altro, che non riesco più a sopportare, una forma di maschilismo». E aggiunge: «Se vado a condurre un programma televisivo non è merito di Briatore. È perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent’anni che vado in scena, ho condotto per anni Made in Sud e Battiti che sono stati dei successi. Il gruppo di lavoro di Made in Italy è lo stesso di Made in Sud. Sanno come lavoro, mi conoscono, mi apprezzano e mi hanno voluto con loro. Tutto il resto è fuffa”.

E infine Elisabetta Gregoraci lo ha detto anche al settimanale Chi:

“Non sapeva nemmeno che avrei fatto questo programma, non l’avevo detto a nessuno per scaramanzia. La verità è che, quando ti chiamano, c’è chi è felice per te e c’è sempre qualcuno a cui da fastidio, e allora partono le maldicenze. Lavoro da quando sono bambina, amo quello che faccio, ho superato mille difficoltà e dolori, e in quello che faccio ci metto il cuore. Made in Sud andava benissimo, Battiti Live è uno dei programmi tv più visti dell’estate”.

Non chiedeteglielo più!