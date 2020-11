Mercoledì scorso Elisabetta Gregoraci dopo una lite con Selvaggia Roma si è lamentata del mancato supporto di Pierpaolo Pretelli. Durante uno sfogo con gli altri coinquilini la badessa calabrese ha detto: “A me uno così senza gli attributi non piace per niente, non a caso stavo con Briatore che li ha enormi“.

Ieri quel volpino di Signorini ha mostrato la clip in questione all’ex velino, che è rimasto di ghiaccio e dopo aver incassato il colpo è sbottato: “Prima di tutto ad Elisabetta Gregoraci vorrei dire che anche se non ho gli attributi io sono un tuo amico e non il tuo uomo. Quindi non penso che ti cambi qualcosa. Dopo di questa basta, sono stanco“.

Il ragazzo subito dopo la puntata si è chiuso in sauna con Enock e ha detto che adesso non riesce a dare all’ex di Briatore quello che lei vuole da lui. Cioé? Un cameriere? Un maggiordomo? Oppure un uomo che le faccia i grattini la notte?

“Quel video per me è stato un colpo. La difendo sempre e poi mi becco queste cose? Già che dice che uno è senza attributi e poi lo paragoni ad un tuo ex. Lei ha fatto una cosa pesante. Era arrabbiata? E quindi? Io quando mi incavolo mica la offendo o ci vado giù pesante. Ci sono rimasto male, che devo dirti? Non posso mentire, lei ha detto chiaramente che lui ha le cose sotto e io no. Ti rendi conto che ha detto “lui è senza pa**e”?! Non devo chiarire più nulla con lei. Per adesso non riesco a darle quello che le davo fino ad ora. Non fingo, non recito, ci sono rimasto male sul serio”.

Le parole di Elisabetta Gregoraci che hanno ferito Pierpaolo Pretelli.

