Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono tornate a scontrarsi al Grande Fratello Vip con la prima che ha dato sostanzialmente dell’accattona alla seconda, accusandola di aver chiesto a Flavio Briatore ‘cene’ e ‘inviti’ durante le sue vacanze in Sardegna.

Giulia Salemi ha smentito ed ha attaccato Elisabetta Gregoraci accusandola di aver fatto delle face che alludevano ad altro e ricordandole che “sai quante cose mi hanno detto di te?”.

“Amore ma ti prego, Eli io vado in vacanza in Sardegna da cinque anni! Ci può stare la volta X che mi ospiti. Amore stai generalizzando, amore, stiamo generalizzando. Non mi dire ‘Dai Giulia’, perché io sono buona dolce e cara e non giudico nessuno, ma sai quante cose mi hanno detto su di te o mi hanno riferito sul tuo conto? Io non vengo a parlarne, io non vengo a giudicarti”.