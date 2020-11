Il GF ieri sera ha chiesto ai vipponi di calarsi nei panni dei loro coinquilini. I ragazzi si sono divertiti con una serie di imitazioni, alcune delle quali davvero riuscite. Tommaso Zorzi è diventato una trashissima e burinissima Selvaggia Roma, Zelletta si è trasformato in Mary T, Giacomo Urtis si è travestito da Pierpaolo e Rosalinda da Elisabetta Gregoraci. Proprio l’imitazione della Cannavò ha causato un po’ di guai.

L’attrice delle fiction e favole Ares c’è andata giù pesante, ma è sempre stata divertente. Prima ha preso al guinzaglio il finto Pierpaolo e gli ha twerkato davanti. Non contenta la ELiGreg fake si è anche messa a litigare con Tommaso travestito da Selvaggia e poco dopo ha detto di essere la regina di Montecarlo. La vera Elisabetta Gregoraci è sembrata infastidita ed ha detto: “Però non sono così cattiva con Pier, non lo tratto in questo modo”. Rosalinda si è subito giustificata: “Ma è una caricatura, stiamo scherzando”.

In realtà la badessa (che presto lascerà il GF Vip) sembra abbia capito l’ironia della coinquilina, perché dopo qualche occhiata fulminante è tornata a chiamarla “amor”.

Quelli che invece proprio non hanno digerito l’imitazione fatta da “Adua” sono molti fan di Elisabetta Gregoraci, che su Twitter l’hanno massacrata.

Giacomo e Rosalinda imitano Pierpaolo ed Elisabetta#GFVIP pic.twitter.com/HoLgAyMt6b — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 28, 2020

Rosalinda/Elisabetta: FAI IL TUO PERCORSOOO

Tommaso/Selvaggia: ho un opinione la dico

⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/yEfIRsL3xk — Elisabetta (@labetty__) November 28, 2020

I fan di Elisabetta Gregoraci contro Rosalinda e la sua imitazione.

R. Ce l ho io le chiavi della città di Montecarlo

E. Io nn sono cosi stronza con pier Rosalinda datte na calmata che sei poco divertente#gregorelli #GFVIP #pierpaolopetrellitop — francesco teglia (@francescotegli) November 28, 2020

Noi che abbiamo vissuto questo rapporto da fuori, sappiamo bene che Elisabetta non si è mai comportata così con Pier. Infatti lei ci sta rimanendo malissimo con l’imitazione di Rosalinda. #gregorelli — Har🖤 (@HE16__) November 28, 2020