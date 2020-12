Per mesi si è parlato di presunti e sedicenti ex fidanzati di Elisabetta Gregoraci. Da quel gran dilf di Francesco Bettuzzi, al pilota Stefano Coletti, fino a Mino Magli, che a Live Non è la d’Urso ha fatto delle dichiarazioni choc sulla gieffina.

Ieri sera la conduttrice di Battiti Live è uscita dalla casa del GF Vip e finalmente ha parlato degli ex che le sono stati attribuiti. EliGreg ha ammesso la relazione con Bettuzzi, ha tentennato su quella con Coletti, ma ha assolutamente negato di aver avuto un flirt con Magli.

“Francesco è vero. Con lui è stata una storia importante, molto importante, è arrivato dopo Flavio. Per questo amore ho sofferto. L’ho lasciato io anche se ancora lo amavo. La decisione è arrivata perché non era più un amore, era una cosa malata, si litigava troppo. Coletti? Lo conosco bene, anche la sua famiglia, vivono a Montecarlo. Posso dire che mi ha trovato casa, adoro lui e i suoi familiari e pranziamo insieme ogni tanto. Oddio Magli. Con questo signore ho avuto dei problemi già 20 anni fa. Era amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto delle cose schifose. Pensa che quando mia madre era malata – era un suo amico – veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi. Faceva le scenette al supermercato. Già 15 anni fa ebbi dei problemi, pur di guadagnare pochi € ha fatto qualsiasi cosa”.

Intanto Mino si è detto pronto a sottoporsi alla macchina della verità (dell’Alabama) per dimostrare che non sta mentendo sulla presunta storia con Elisabetta Gregoraci.



“Ho avuto dei problemi con questo signore”… Elisabetta ha la possibilità di dare la sua versione dei fatti in merito ad alcuni gossip circolati nelle ultime settimane. #GFVIP pic.twitter.com/IRzxHhaNWN — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020

Il mistero del tatuaggio di Bettuzzi si infittisce: è dedicato a Elisabetta?#GFVIP#Mattino5 pic.twitter.com/1prlliErEX — Mattino5 (@mattino5) October 6, 2020