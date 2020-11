Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è una vera e propria trend setter ed i suoi look sono ricercatissimi online. A finire sotto la lente d’ingrandimento del web questa volta è stato il suo cardigan colorato dal valore di 2.000 euro.

Il cardigan è di Alanui e fa parte della scorsa collezione.

Il cardigan non è il solo capo della Gregoraci ad esser finito sotto la lente d’ingrandimento: anche il suo completo animalier sfoggiato durante l’ultima diretta è molto piaciuto.

La jumpsuit leopardata è di Elisabetta Franchi e costa 439 euro, mentre i sandali con il tacco a spillo di Gucci hanno un valore di 650 euro. Il look è stato impreziosito da un paio di orecchini di lusso della collezione Tribales di Dior che costano 390 euro: si tratta di pendenti con la finitura color oro e due perle in resina bianca.

Elisabetta Gregoraci, al GF Vip con addosso 120 mila euro di gioielli

Come già sappiamo, la Gregoraci ha nella casa circa 120 mila euro di gioielli.

Il bracciale rigido in oro bianco 18 carati e pavé di diamanti costa – come riportato da Donna Fanpage – 14.300 euro. Il bracciale della linea Love di Cartier in oro bianco 18 carati costa invece 7.150 euro, mentre l’altro di Cartier ornato da quattro diamanti ha un valore di 11.500 euro.

Ma non è finita qua perché sullo stesso polso spicca anche il bracciale più prezioso di tutti, ancora firmato Cartier, ancora della linea Love: un oro bianco 18 carati con ceramica nera e 204 diamanti dal valore di 46.400 euro.

Oltre i bracciali Elisabetta Gregoraci ha una fortuna anche sulle dita: la fedina bombata di Cartier in oro bianco, ornata con 49 diamanti taglio brillante, il cui costo è di 2.740 euro; un’altra fedina di Cartier in oro bianco con 18 diamanti dal valore di 20.300 euro ed infine un anello Bulgari della linea Serpenti dal valore di 17.900 euro.

Facendo un rapido calcolo il valore totale dei gioielli di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ammonta all’incirca 120.290 euro, a cui bisognerebbe aggiungere il valore degli orecchini di diamanti sfoggiati in alcune delle puntate in prime time.

