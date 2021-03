Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, nonostante siano separati, sono in ottimi rapporti e proprio in occasione dell’undicesimo compleanno del figlio Nathan Falco, i due hanno dato una piccola festa casalinga per celebrare la ricorrenza insieme a qualche amico e qualche affetto.

“Con te ho capito cos’è l’amore” ha scritto su Instagram la Gregoraci, che ha organizzato insieme a Briatore una festa a tema Milan, la squadra di calcio di cui Nathan è tifoso, con tanto di torta con numero 11, quello di Ibra.

Ed è proprio durante lo spegnimento delle candeline che Elisabetta Gregoraci si rende protagonista (involontariamente) di un siparietto comico: dalla troppa potenza del soffio, le candeline, oltre ad essersi spente, sono volate giù dalla torta.

Vittima di bodyshaming su Instagram, Nathan Falco è stato negli ultimi mesi tirato in ballo dalla stessa Gregoraci durante un’intervista a Verissimo, in cui ha candidamente ammesso che suo figlio – ai tempi del GF Vip – era geloso dei suoi abbracci con Pierpaolo Pretelli.

“Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”.

Elisabetta Gregoraci al compleanno del figlio, video e foto.