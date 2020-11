Ieri pomeriggio Elisabetta Gregoraci ha litigato con Selvaggia Roma e la catfight ha finito per travolgere anche il povero Pierpaolo. La badessa calabrese se l’è presa con Pretelli perché non l’ha difesa mentre la sua coinquilina sparlava della loro “amicizia speciale”.

In realtà l’ex velino in Cucurio in più occasioni ha preso le parti della sua “bff”, ma purtroppo non quando EliGreg ha origliato le ultime cattiverie di Selvaggia.

L’ex di Briatore si è sfogata con i suoi compagni ed ha fatto nero Pierpaolo.

“Anche lui basta, la doveva stoppare. Pier ha sbagliato e basta. Se domani entra un uomo che parla solo male di lui io lo stoppo e dico ‘non ti permettere di dire queste cose’. Basta, cioè basta sono satura di questa situazione e di lui che non fa niente.

Mi sono rotta. Vi rendete conto che non mi ha difesa? Parlassero delle loro cose senza parlare di me. Perché non discutono dei loro sogni, delle ambizioni di quello che hanno fatto fuori. Anche in puntata non lo sento mai dire nulla e lui si giustifica ‘è che non ho sentito, non si sono arrivato scusa’. Io sono stata con Briatore che ha due cose sotto enormi così, a me gli uomini senza attributi non piacciono”.

Basta con sta storia, se è un uomo che le tiri fuori. Invece no, non fa nulla. Se lei parla di me lui deve dire stop.[…] Io avrei fermato tutto e invece lui sta fermo”.