Dopo i numerosi scontri e la catfight epica scoppiata quando Selvaggia Roma era ancora in Cucurio, Elisabetta Gregoraci ha deciso di confrontarsi con la sua nemica amatissima. La badessa calabrese ha spiegato all’influencer che non vuole più giudizi sulla sua “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli, ma che resta aperta al dialogo, ma solo se civile (e sai che noia).

Tra le tante – noiosissime e poco chiare – cose che ha detto alla Roma, la conduttrice ha anche rivelato come mai non ha concluso con l’ex velino e si è limitata a qualche coccola notturna. Spoiler: NO, non ha parlato del contratto con Briatore.

“Ho detto che avevo voglia di baciarlo perché facevamo i balletti e tutto il resto. Si erano create cose, situazioni belle, ma poi mi sono detta ‘dove vado?’. Così ho rimesso i miei paletti. Non è che abbiamo giocato o ci siamo presi in giro. Non mi sono presa gioco di lui. Io privatamente con lui sono stata chiara.

Ma cioè ne, ne, ne, no, no, no, cioè non c’ho nessuno, ma non sto a raccontarlo qui. Non voglio dire le mie cose. Non è questo, non è il fatto di avere qualcuno o non avere qualcuno. Comunque non è quello. Il fatto è che certe cose io non le farei mai dentro la casa del Grande Fratello Vip. Per come sono fatta non andrei oltre qui, non riesco. Penso a mio figlio fuori, penso a certe situazioni fuori. Perché bisogna andare per forza oltre? Per quanto è… va contro ogni mia… poi magari sbaglio perché non mi vivo le cose al 100%. Però io sono fatta in questo modo”.