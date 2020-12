Elisabetta Gregoraci, ospite a Verissimo per la sua prima intervista dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato la gioia di tornare dal figlio Nathan Falco:

Ed anche le prime parole che si è scambiata con Flavio Briatore:

“Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”. […] “Ho scoperto che alcune delle mie amiche ,che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non vere quando io non potevo neanche difendermi. Ho pianto tanto, ad un certo punto mi è crollato il mondo addosso. Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce. Bisognerebbe avere più garbo. Adesso ho messo tutto nelle mani degli avvocati che faranno il loro lavoro”.