Subito dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista a Chi Magazine, dove ha parlato della sua esperienza nel reality ed ha fatto una battuta su Uomini e Donne. La badessa della casa di Cinecittà ha scherzato dicendo che potrebbe approdare alla corte di Kween Mary per trovare il suo principe azzurro.

“Da una parte credo che il pubblico mi abbia conosciuto meglio con questa esperienza. Dall’altro potrebbe essere ancora più difficile trovare un uomo, alla fine dovrò andare a Uomini e Donne. Nella casa del GF Vip sono entrata da single, se l’amore arriverà io sarò pronta ad accoglierlo senza dubbi”.

Maurizio Costanzo dalla sua rubrica su Nuovo Tv ha commentato le parole dell’ex moglie di Flavio Briatore: “Vuole cercare fidanzato in Tv? Penso che sia una scelta sua solo ed esclusivamente sua. La showgirl si è definita più volte fortificata dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ma ha detto pure che essere ‘spiata’ nella Casa ha fatto emergere fin troppo i suoi pregi e difetti. Ci sono più cose da valutare quindi. Però dopo il matrimonio naufragato e altre delusioni amorose merita di trovare il suo uomo anche se in tv“.

Nonostante l’incoraggiamento di Costanzo non penso si ponga nemmeno il problema di vedere o meno Elisabetta Gregoraci, la conduttrice non credo abbia mai preso seriamente in considerazione l’idea di diventare tronista. Certo che EliGreg nel dating show di Mediaset sarebbe un colpaccio senza precedenti per la De Filippi. Comunque sono sicuro che se la Gregoraci dovesse sedersi sul trono, tempo zero dalle scale scenderebbe…



La scena di Elisabetta e Pierpaolo che si parlano attraverso il muro doppiata con il fuorionda di Jessica e Davide di #uominiedonne.#GFVIP pic.twitter.com/7ssNA3HUmV — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 14, 2020

Per una Elisabetta Gregoraci che scherza, ci sono due gieffini davvero interessati a U&D.

Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis al contrario della loro ex coinquilina, vorrebbero davvero sbarcare a Uomini e Donne. I due gieffini hanno chiesto a Maria di prenderli in considerazione per il Trono Gay, che però – purtroppo – è in pausa da anni e potrebbe non tornare più.