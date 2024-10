Elisabetta Gregoraci a La Volta Buona: “Ho messo a rischio un rene”

Oggi, Elisabetta Gregoraci è stata ospite nel programma “La Volta Buona” di Caterina Balivo, dove ha condiviso dettagli sulla sua recente esperienza di ricovero in ospedale e riflessioni sui suoi rapporti personali e la carriera televisiva. Gregoraci ha raccontato di aver affrontato un mese difficile a causa di una grave infezione che l’ha costretta a rimanere in ospedale per dieci giorni, rischiando di perdere un rene. Fortunatamente, ora sta meglio e ha voluto ringraziare Dio per la sua guarigione.

Durante la conversazione, la showgirl ha parlato anche del suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. Nonostante la separazione, Elisabetta ha assicurato che i due mantengono un ottimo legame, vivendo a breve distanza l’uno dall’altro e avendo una routine di cene insieme anche senza il figlio Nathan. Ha descritto il loro equilibrio come qualcosa di raro e prezioso, ribadendo che non si è mai pentita della loro relazione, che ha avuto un impatto significativo sulla loro vita e sulla famiglia che hanno creato insieme.

Nel corso dell’intervista, la Gregoraci ha anche ripercorso i suoi inizi nel mondo dello spettacolo, citando collaborazioni con vari programmi, tra cui “Affari Tuoi”. Ha menzionato Pippo Baudo come uno dei colleghi più simpatici, nonostante l’ansia iniziale che provava nel lavorare con lui. Riguardo alla sua vita amorosa, ha confessato di essere sempre stata quella a lasciare le relazioni, un fatto del quale non è completamente orgogliosa, poiché ogni rottura comporta sofferenza.

Elisabetta ha parlato della sofferenza legata all’amore, sottolineando come sia normale sentirsi tristi dopo una separazione, ma che a volte è necessario agire per il bene della coppia. Ha concluso dicendo che, nonostante le difficoltà e le emozioni forti, l’amore e i ricordi continuano a essere una parte fondamentale della sua vita.

In definitiva, la partecipazione di Elisabetta Gregoraci a “La Volta Buona” ha offerto uno sguardo sincero sulla sua vita recente, il suo stato di salute, e sull’importanza delle relazioni familiari e dei legami con il passato.