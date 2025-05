Elisabetta Franchi: la stilista e l’incidente con un ciclista

La stilista Elisabetta Franchi è finita al centro di una polemica sui social dopo aver investito un ciclista nei pressi dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. A pochi minuti dall’incidente, ha condiviso su Instagram una storia che ritraeva il ferito su una barella, scatenando critiche da parte degli utenti. Nella sua ammissione, Franchi ha espresso il rammarico per la situazione, affermando “Tutto è bene ciò che finisce bene”, e ha successivamente aggiornato i follower, informando che il ciclista era stato dimesso con escoriazioni ma senza fratture.

Le reazioni negative si sono amplificate dopo che la stilista ha commentato la sua passione per le auto sportive, suggerendo di avere difficoltà a guidare a causa della presenza di ciclisti. Gli utenti l’hanno accusata di insensibilità e di agire con arroganza, dato il suo status economico.

Elisabetta Franchi, nata a Bologna nel 1968, è una figura significativa nel mondo della moda, avendo fondato il suo marchio omonimo nel 1996. È stata anche al centro di polemiche per aver dichiarato di assumere solo donne over 40, evento che nel 2024 portò a una condanna per discriminazione.

