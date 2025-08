Elisabetta Franchi innamorata: nuova fiamma napoletana!

Elisabetta Franchi, celebre stilista bolognese, sta attraversando un periodo di rinnovamento nella sua vita sentimentale. Dopo la separazione dall’ex compagno Alan Scarpellini, la designer ha finalmente ritrovato la felicità accanto a un nuovo amore.

Recentemente, Elisabetta ha condiviso su Instagram delle foto che ritraggono momenti spensierati con un giovane napoletano di nome Angelo, conosciuto anche con il soprannome di “Baby”. Le immagini, pubblicate sul suo profilo privato, mostrano i due mentre si godono una vacanza e godono della reciproca compagnia, a conferma dei rumors circolati nelle settimane precedenti riguardo a una presunta nuova relazione.

Angelo, che lavora come imprenditore e modello, è stato avvistato per la prima volta insieme a Franchi a Porto Cervo, in Sardegna. Le immagini raccontano di una complicità evidente tra i due, creando una nuova atmosfera di leggerezza nella vita della stilista.

Elisabetta ha affrontato un periodo difficile dopo la rottura con Scarpellini, culminata in una dolorosa scoperta di tradimento. Prima di lui, la stilista era stata legata a Sabatino Cennamo, scomparso prematuramente nel 2008, da cui ha avuto due figli. La sua vita amorosa è stata segnata da amori intensi ed esperienze di profonda sofferenza, ma ora sembra che Elisabetta stia abbracciando una rinnovata gioia accanto a Angelo.