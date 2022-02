Elisabetta Canalis è stata la protagonista indiretta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo grazie ad uno spot esilarante dallo slogan ‘la mia Liguria‘ che Amadeus ha più volte mandato.

Vedere una donna sarda che ha vissuto tutta la vita fra Roma e gli Stati Uniti con sullo sfondo lo skyline di New York dire “la MIA Liguria” è stato oggettivamente divertente. A meno che Porto Cervo non si trovi nei pressi di Sanremo, dubito che la Canalis sia cresciuta e abbia vissuto sulle coste liguri.

Ovviamente online lo spot è diventato un meme.

Elisabetta Canalis, sarda, che dice “La mia Liguria“ da Los Angeles. Adesso sogno uno spot con Michael Jordan che dice “Il mio Molise” con la Lapponia sullo sfondo.#Sanremo2022 pic.twitter.com/8pbfdUde2p — Raffaele Ferraro (@raffamimmo) February 5, 2022

perché una sarda con la skyline di New York sullo sfondo dovrebbe dire “la mia liguria” ma chi l’ha concepito #sanremo22 pic.twitter.com/HAHRM7vUtJ — susanna tutta lagna (@cherrycola_zero) February 5, 2022

No vabbè anche oggi il momento la mia Liguria#Sanremo2022 pic.twitter.com/WzSvbMZ2KK — Nicolò (@NicoloC__) February 5, 2022

Elisabetta Canalis, svelato quanto ha guadagnato per lo spot “La mia Liguria”

Lo spot con Elisabetta Canalis è stato mal visto da Ferruccio Sansa che in consiglio regionale ha svelato che l’ex Velina si sarebbe intascata 100 mila euro. “100 mila euro più IVA fanno 120 mila euro. 2000 euro al secondo per due spot da Los Angeles in cui la Liguria non si vede nemmeno”.

Immediata a questo punto la replica di Giovanni Toti, Governatore della Regione Liguria che – dopo aver confermato la cifra incassata da Elisabetta Canalis – ha svelato il perché sia stata scelta una non ligure per promuovere la regione.

“Sì, è stata pagata 100 mila euro. Questi costi parametrati al pubblico che ha visto il Festival di Sanremo valgono lo 0,01% per contatto, una delle campagne pubblicitarie migliori che ricordo nella mia ventennale esperienza nelle tv commerciali. […] Si tendeva a proporre un’idea dei ricordi che restano parte del proprio bagaglio di esperienze personali in Liguria, anche vivendo ormai lontani dalla nostra Regione”.

La Canalis non ha mai commentato perché probabilmente impegnata a cucinare il pollo alla piastra.