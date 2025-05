Elisabetta Canalis: Polemica e Risarcimento San Benedetto

Elisabetta Canalis e lo spot San Benedetto: polemica giudiziaria

Elisabetta Canalis è al centro di un’accesa controversia riguardante uno spot pubblicitario per l’acqua San Benedetto, giudicato fuorviante per le sue affermazioni. L’azienda ha presentato una richiesta di risarcimento di 1,5 milioni di euro per danni d’immagine, ma il Tribunale civile di Venezia ha respinto la richiesta, confermando la legittimità delle critiche da parte di Il Fatto Alimentare.

Nello spot, intitolato "My Secret", la showgirl afferma: “Ascolto il mio corpo e bevo acqua San Benedetto, leggera ma con tanti nutrienti preziosi”, lasciando intendere che l’acqua possa sostituire un pasto. Questa affermazione ha sollevato preoccupazioni riguardo al messaggio trasmesso, portando il quotidiano a denunciare la natura ingannevole della pubblicità.

Il tribunale ha condannato San Benedetto anche al pagamento delle spese legali, oltre 10.000 euro. La giudice Lisa Micochero ha evidenziato che l’editing del filmato ha contribuito a dare un’immagine fuorviante, con approfondimenti critici pubblicati in precedenza da Il Fatto Alimentare.

Questa è la terza causa persa dall’azienda contro il quotidiano, che ha accusato San Benedetto di utilizzare tattiche intimidatorie per silenziare le critiche. Anche in considerazione della mancanza di una legge italiana contro le SLAPP, il problema potrebbe trovare una soluzione con la direttiva UE approvata nel 2024, da recepire entro il 2026.

