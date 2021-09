Dopo Povia adesso tocca ad Elisabetta Canalis il ruolo di artista più amata dai leghisti? Le parole dell’ex velina di Striscia la Notizia piacciono tanto ai leader di centro destra. Matteo Salvini ha condiviso e rilanciato le dichiarazioni fatte dalla bella sarda sul “pericolo del pensiero unico”.

“Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere. L’Europa non deve omologarsi alle follie del politically correct che si vedono sempre più spesso altrove, anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni”.

Chi è certo di non essere omofobo o razzista non dovrebbe nemmeno porsi il problema di autocensurarsi per non passare da tale. L’Italia è un paese libero, ma dove esiste ancora la multa per chi bestemmia, quindi mi pare giusto che come si tutelano presunte divinità, venga posta attenzione a non urtare la sensibilità di milioni di persone in carne ed ossa (che fanno parte di minoranze) e che nel quotidiano subiscono ogni tipo di discriminazione. Oppure vogliamo far passare questa nuova e sacrosanta sensibilità per “pensiero unico”? Eddai Eli.

Le parole chiare e coraggiose di Elisabetta Canalis contro il pensiero unico del “politicamente corretto”, sottoscrivo 👏👏👏 pic.twitter.com/3YBOhIP2QA — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 18, 2021

Giorgia Meloni si congratula con Elisabetta Canalis.

Non soltanto il food blogger, adesso anche Giorgia Meloni ha ripubblicato un pensiero della Canalis: “Il politically correct è partito per difendere le minoranze ma è diventato una caccia alle streghe. E chi non lo rispetta, rischia di perdere il lavoro. Perciò in Tv si cerca di non avere problemi. Una situazione paradossale“.

Eli ti preferivo quando parlavi di cose serie…



Anche in Tv, chi non si piega alle logiche del politicamente corretto rischia di essere emarginato. Ben detto Elisabetta. pic.twitter.com/QuWnOzjmAY — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 10, 2021